В Сочи стартовали Всемирные военные игры

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В среду в Сочи стартовали зимние Всемирные военные игры. В них примут участие спортсмены из 26 стран мира.

В Сочи стартуют зимние Всемирные военные игры. Это уже третьи соревнования и впервые их принимает Россия, передает "ТВ Центр". Состязаться будут лучшие военные спортсмены из 26 стран мира. Всего разыграют 44 комплекта наград в семи видах спорта. Среди которых лыжные гонки, биатлон и скалолазание. Вход на арены для болельщиков бесплатный. Участники и гости уже прибывают в город. Среди них — официальная делегация Международного совета военного спорта. В аэропорту их встретили по старинной русской традиции - хлебом и солью.

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