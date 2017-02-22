Киев отказался отводить войска от линии соприкосновения

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Киев отказался в ближайшее время отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Власти Донецкой республики заявили, что Киев пытается сорвать процесс отвода войск от линии разграничения, несмотря на все обещания, данные во время переговоров Контактной группы и на встрече министров иностранных дел в нормандском формате. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как рассказали в Минобороны Донецкой республики, подразделения Вооруженных сил Украины так и не получили соответствующего приказа. Кроме того, украинская сторона отказалась участвовать в видеоконференции по вопросам безопасности. Зато продолжились обстрелы Донецка и других населенных пунктов. Повреждены жилые дома.