В Москве задержали подозреваемых в избиении дворника молотком

Теги: избиение задержание Происшествие москва

Двое мужчин, избивших молотком дворника в Москве, задержаны. Нападение на сотрудника ГБУ "Жилищник" произошло 10 февраля. Два человека вышли из внедорожника BMW Х5 и начали избивать 47-летнего мужчину молотком, а затем скрылись. Пострадавший до сих пор находится в институте имени Склифосовского.

В Москве задержали мужчин, которые 10 февраля избили дворника молотком, передает агентство РИАМО. Префектура ЦАО держит данный вопрос на контроле.

Нападение на сотрудника ГБУ "Жилищник" Пресненского района произошло 10 февраля. Два человека вышли из внедорожника BMW Х5 и начали избивать 47-летнего мужчину молотком, а затем скрылись.

Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию. В настоящее время он проходит лечение в институте имени Склифосовского.

Читайте также:

В Москве автомобиль бойца MMA протаранил Lexus с ребенком

В Новой Москве мужчину изрезали и обокрали на две тысячи долларов

Пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц в центре Москвы

В ДТП с участием грузовика на МКАД погибла женщина