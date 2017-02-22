Против гонщицы Багдасарян завели дело о подделке документов

Теги: Уголовное дело штрафы гонки москва

В отношении неоднократной нарушительницы ПДД Мары Багдасарян возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов. По данным прокуратуры Москвы, девушка использовала фальшивый больничный, чтобы уклониться от выполнения обязательных работ, назначенных ей судом.

В отношении гонщицы Мары Багдасарян возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. Дело возбуждено московским ГУ МВД.

"Прокуратура города признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Мары Багдасарян за использование подложного листка нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

Ранее представитель ФССП сообщил, что 8 февраля девушка не явилась для выполнения обязательных работ. Савеловскому отделу судебных приставов она предъявила больничный лист, который оказался поддельным.

Мара Багдасарян в мае прошлого года участвовала в гонках на Gelandewagen по улицам Москвы. Устроившие погоню от полиции молодые люди транслировали происходящее в интернете. За этот инцидент девушка получила 10 суток ареста. 8 января Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Гонщицу приговорили к обязательным работам почти на 600 часов в управляющей компании ГБУ "Жилищник".

Читайте также:

Гонщице Багдасарян выписали очередной штраф за нарушения ПДД

Cмертельное ДТП на Porsche в Москве устроил друг Багдасарян