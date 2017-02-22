Трампу передали прошение матери Ярошенко вернуть сына на родину

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В Белом доме получили письмо от матери осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. Ранее она обратилась к президенту Дональда Трампу с просьбой вернуть сына на родину. Любовь Ярошенко отправила письмо сразу по двум каналам: по дипломатически путям и почтовой службой.

Белый дом получил письмо матери российского летчика Константина Ярошенко к президенту США Дональду Трампу, пишет газета "Известия".

13 февраля Любовь Ярошенко отправила президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о возвращении ее сына в Россию. Оно было выслано по двум каналам: через срочную почту DHL, а также по дипломатическим путям.

В своем прошении она подчеркнула, что ее сына "несправедливо обвинили", и что сейчас он "погибает в американской тюрьме". По ее словам, у него "целый букет" различных заболеваний, в том числе, очень тяжелых. В результате женщина попросила главу Белого дома проявить гуманизм к Константину Ярошенко.

Ранее заключенный подписал документ о его согласии на возвращение в Россию. Федеральное бюро тюрем потребовало этот документ еще в сентябре 2016 года, сразу после того, как в Белый дом поступило письмо Любови Ярошенко к Бараку Обаме с аналогичной просьбой.

Константин Ярошенко, занимавшийся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки, был арестован в 2010 году в Либерии сотрудниками американских спецслужб и позже экстрадирован в США. По версии следствия, Ярошенко взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Летчик отказался признать свою вину. В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы.

Адвокаты Ярошенко утверждают, что летчика пытали, в результате чего у него возникли проблемы со здоровьем. МИД России неоднократно выступал с заявлениями по поводу задержания, судебного процесса и содержания Ярошенко в тюрьме. Российские власти также сообщали, что намерены приложить все усилия для возвращения Ярошенко на родину.

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