МЭР: процедурой банкротства смогут воспользоваться более 100 тысяч россиян

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Замминистра экономического развития Николай Подгузов заявил, что после принятия предложенных ведомством поправок в закон о банкротстве физлиц, процедурой банкротства смогут воспользоваться более 100 тысяч россиян. МЭР предлагает исключить из процедуры финансовых управляющих в случае, если долг не превышает 900 тысяч рублей.

Процедурой банкротства смогут воспользоваться более 100 тысяч россиян после принятия поправок Минэкономразвития. Об этом в интервью газете "Известия" заявил замглавы ведомства Николай Подгузов.

"Если производить оценки, сколько граждан могло бы воспользоваться такого рода процедурой, аккуратно скажем, что это больше 100 тысяч человек как минимум", - сказал он.

Министерство предлагает исключить из процедуры банкротства финансовых управляющих, если сумма долга не превышает 900 тысяч рублей. По словам Подгузова, поправки коснутся граждан, которые на момент подачи заявления не являются индивидуальными предпринимателями. Он также добавил, что процедурой могут воспользоваться лица, у которых нет имущества, которое может использоваться в качестве средства платежа по долгам.

Замминистра подчеркнул, что считает правильным упрощение процедуры банкротства. По его словам, из-за невозможности расплатиться с долгами теряет не только сам гражданин, но и государство.

"Долг не позволяет человеку перезапустить свою деятельность, не позволяет ему иногда устроиться на работу, заставляет его работать в "серой зоне". Теряет гражданин, теряет государство, которое недополучает налоги", - сказал Подгузов.

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