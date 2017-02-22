На сайте МИД появился раздел о фейковых новостях про Россию

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МИД России открыл на своем сайте рубрику, посвященную "фейковым новостям" о России. Как объяснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, он нужен для того, чтобы остановить их тиражирование.

На интернет-сайте российского МИД появился раздел, на котором будут публиковаться материалы иностранных СМИ с заведомо недостоверной информацией о нашей стране. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает "ТВ Центр".

По её словам, это ответ Москвы на "пропагандистские вбросы" из-за рубежа.

"К сожалению, мы констатируем, что эта рубрика будет регулярно пополняться. Конечно, там не будут публиковаться все материалы. Не в этом стоит задача. Задача стоит в том, чтобы показать тенденцию, основные тренды в публикации фейковых новостей о нашей стране, сделать всё возможное для того, чтобы остановить их тиражирование", - пояснила Мария Захарова.