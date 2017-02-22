Роботы-курьеры захватили улицы Таллина

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Роботы-курьеры - уже давно не диковина, а привычная часть городской среды эстонской столицы. Шестиколесные помощники могут без помощи людей доставить продукты, объехать препятствия и даже переехать дорогу,

На улицах Таллина появились необычные разносчики пиццы и других блюд из местных ресторанов. Прототипом шестиколесных сотрудников стали марсоходы и роботы из фантастических фильмов, передает "ТВ Центр".

Продукты для доставки клиенту загружаются в основное отделение аппарата. При помощи GPS-навигации робот выстраивает маршрут. Девять камер и другие датчики позволяют ему не врезаться в людей и распознавать сигналы светофоров. Отслеживать перемещения разносчика и хозяин, и клиент могут при помощи мобильного приложения.

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