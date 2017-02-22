Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину

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Верховный суд отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному за неоднократное нарушение правил пикетирования. Такое решение в среду принял президиум суда. Отменить приговор и освободить из колонии Дадина просила Генеральная прокуратура. В ведомстве заявили, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Активист Ильдар Дадин выйдет на свободу. В среду президиум Верховного суда отменил ему приговор и постановил освободить его из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС.

"Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума. Дело в отношении активиста закрыто.

Решение уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Об отмене приговора просила Генеральная прокуратура. Как заявил на заседании Верховного суда заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

Ильдар Дадин был осужден в декабре 2015 года за неоднократное нарушение правил пикетирование. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, позднее наказание было снижено до 2,5 лет.

В начале ноября прошлого года жена Дадина Анастасия Зотова заявила, что сотрудники колонии, в которой он содержался, избивают и подвергают его пыткам, угрожают убить. Многочисленные проверки не нашли подтверждения этого заявления. Как сообщали в ФСИН, Дадина осматривали врачи самой службы, а также врачи районной больницы и больницы в Петрозаводске. Кроме того, активиста осмотрел один из ведущих неврологов-эпилептологов России, доктор медицинских наук, профессор Василий Генералов.

В декабре Дадина этапировали в другую колонию.

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