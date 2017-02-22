В московской бане у гражданки Казахстана украли перстень за 1,5 млн рублей

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В одной из столичных бань у гражданки Казахстана украли перстень за полтора миллиона рублей. Потерпевшая, которая приехала в Москву на пару дней, обратилась в полицию с заявлением о краже дорогостоящего украшения. По информации Life, девушка работает элитной проституткой.

В Москве расследуют кражу дорогостоящего перстня после обращения в полицию гражданки Казахстана, узнал Life. По словам заявительницы, украшение за полтора миллиона рублей у нее украли во время посещения одной из столичных бань.

Уроженка Казахстана рассказала, что она приехала в Москву на пару дней. Вместе с подругой девушка решила посетить столичную сауну. Пропажу семи тысяч рублей и перстня она обнаружила уже в такси.

Как утверждает Life, девушка работает элитной проституткой, и в бане вместе с ней и ее подругой были двое мужчин.

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