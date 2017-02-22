В Москве задержали криминального авторитета Васю-бандита

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Сотрудники полиции задержали криминального авторитета по прозвищу Вася-бандит. По данным МВД, подозреваемый требовал от руководителя одного из московских предприятий один миллион рублей и недвижимость в Москве и Сочи.

В Москве задержан криминальный авторитет Вася-бандит, передает ТАСС. По данным МВД, он требовал от руководителя одного из столичных предприятий один миллион рублей и недвижимость в Москве и Сочи.

Спецоперация по его поимке прошла еще 20 февраля. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

В ноябре 2016 года оперативники задержали сообщника авторитета - 53-летнего жителя Москвы, который помещен под домашний арест.

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