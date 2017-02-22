Новак не намерен агитировать США за сокращение добычи нефти

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не ставит перед собой цель агитировать США присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти. Министр примет участие в энергетической конференции CERAWeek, которая пройдет в Хьюстоне с 6 по 10 марта.

Министр энергетики Александр Новак не ставит перед собой цели агитировать США за сокращение добычи нефти на предстоящей конференции CERAWeek. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Я такой задачи перед собой не ставлю",- сказал Новак.

Министр примет участие в конференции CERAWeek. Мероприятие пройдет в Хьюстоне с 6 по 10 марта. США не присоединились к соглашению о сокращении добычи нефти, и, по прогнозам, намерены увеличить добычу.

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