Песков рассказал о насыщенном графике Путина на 23 февраля

Теги: Политика путин праздник президент песков россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина 23 февраля насыщенный график. Глава государства возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, проведет оперативное совещание Совбеза, примет участие в торжественном вечере в честь праздника, а также встретится с руководителями военно-спортивных игр в Сочи.

Президента России Владимира Путина 23 февраля ожидает насыщенный график. Об этом сообщи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там будут и мероприятия, которые традиционно бывают 23 февраля - это и возложение венка, это и традиционный торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества", - передает его слова "Интерфакс".

Президент также проведет оперативное совещание Совета безопасности и встретится с руководителями делегации военно-спортивных игр, которые начнутся в Сочи через несколько дней. Песков также добавил, что глава государства проведет короткую встречу с военными, совершившими морской поход к берегам Сирии.

"Они непосредственно завтра награждаться не будут, но, безусловно, Министерство обороны представляет традиционно отличившихся к государственным наградам. Это обычная практика", - отметил представитель Кремля.

Читайте также:

Песков прокомментировал предложение ограничить оборот наличных в России

Песков: Путин не делал никаких электоральных заявлений

Песков о реакции Украины на смерть Чуркина: "Да бог им судья!"