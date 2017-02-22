Собянин возглавит штаб координации программы сноса пятиэтажек

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В Москве создадут координационный штаб второй программы сноса пятиэтажных домов. Его возглавит мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин поручил подготовить поправки в федеральный закон относительно программы сноса пятиэтажек. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы, передает TVC.RU.

"Я прошу в месячный срок подготовить предложения по стартовым площадкам для строительства первых домов, в месячный срок прошу подготовить поправки в городской бюджет и в адресную инвестпрограмму для того, чтобы мы могли реализовать первоочередные шаги по реализации данной задачи", - сказал мэр.

Для реализации программы реновации старых пятиэтажек в Москве будет создан штаб. Его Сергей Собянин возглавит лично.

"Прошу всех активно работать по реализации данной программы, оказывать содействие друг другу для того, чтобы быстрее прошли все формальности и приступили к конкретной реализации программы конкретного сноса пятиэтажек и переселению граждан, которые ждут этого уже многие десятилетия", - сказал мэр.

Он также поручил Москомархитектуре подготовить предложения по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов, а комплексу городского хозяйства - внести изменения в программу капитального ремонта с учетом программы реновации пятиэтажек.