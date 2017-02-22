Порошенко заявил об угрозе вторжения России на Украину

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании военного присутствия России у украинских границ. По его словам, в непосредственной близости к украинской территории размещены подразделения вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек, большое число танков и бронетехники, артиллерия, боевая авиация и флот.

Угроза военного вторжения России на украинскую территорию сохраняется. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко на оперативном сборе руководства Генштаба.

"Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе - она нависает по всей линии границы с Россией, и даже больше", - сказал он.

По его словам, в непосредственной близости к украинским границам Россия развернула подразделения вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек, большое число бронетехники, авиации и кораблей.

"Около 470 танков, более 1 тыс 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля", - заявил Порошенко.

Украинский президент отметил, что Россия создают новые военные базы, расширяют и модернизируют существующие. По его словам, нет никакой гарантии, "что это в один день не двинет на нас".

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