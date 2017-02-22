Греф пообещал снижение ставок по ипотеке в следующем году

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Герман Греф прогнозирует в 2017 году снижение ставок по ипотечному кредитованию до новых исторических минимумов. Об этом глава Сбербанка сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Перспективы развития рынка ипотечного кредитования, новые механизмы финансовой поддержки малого бизнеса, предприятий ВПК и сельхозпроизводителей обсудил в Кремле Владимир Путин с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Показатели работы этого крупнейшего в России финансового учреждения во многом являются индикаторами, характерными для всего банковского сектора и экономики нашей страны. Как сообщил Герман Греф, прошлый год был для Сбербанка самым удачным за всё время его существования. Чистая прибыль составила 517 миллиардов, из них более ста миллиардов будут направлены в бюджет Российской Федерации.

Ещё одной темой обсуждения стала новая программа по ипотечному кредитованию. Это сервис "Ипотека онлайн", где клиент может, не выходя из дома, подобрать новую квартиру и оставить заявку на кредит. Проект разработан совместно с правительством страны.