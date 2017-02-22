14:27, 22 февраля 2017

Шойгу рассказал депутатам о скором завершении войны в Сирии

Теги:  сирия  госдума  шойгу  Сирийский конфликт

Россия нанесла серьезный удар по международному терроризму в Сирии и предотвратила распад страны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме. По его словам, введение режима прекращения огня в Сирии фактически остановило гражданскую войну, которая длится с 2011 года.

О последних достижениях российских военных в Сирии Сергей Шойгу доложил депутатам Государственной Думы, передает "ТВ Центр". По словам министра обороны, после введения режима прекращения огня в Арабской республике фактически была остановлена гражданская война. Это позволило объединить усилия в борьбе с террористами.

"Только в этом году от боевиков освобождено 1780 квадратных километров сирийской территории, 53 населенных пункта. Показали свою высокую эффективность силы специальных операции и подразделения специального назначения. Они играют ключевую роль в ликвидации главарей террористов, уничтожении критически важных объектов противника и корректировке ударов нашей авиации", - заявил Сергей Шойгу.
 

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