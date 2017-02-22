Шойгу рассказал депутатам о скором завершении войны в Сирии

Теги: сирия госдума шойгу Сирийский конфликт

Россия нанесла серьезный удар по международному терроризму в Сирии и предотвратила распад страны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме. По его словам, введение режима прекращения огня в Сирии фактически остановило гражданскую войну, которая длится с 2011 года.