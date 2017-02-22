Лавров призвал прекратить силовые вмешательства в дела государств‍

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Сергей Лавров призвал прекратить силовое вмешательство в дела суверенных государств и смену неугодных режимов. По его словам, это один из способов решить проблему беженцев.

Россия усилит работу по сокращению числа беженцев в мире и облегчению их судьбы. Об этом Сергей Лавров сообщил на встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает "ТВ Центр".

Переговоры прошли в Москве. Глава российского МИД подчеркнул: успех в преодолении миграционного кризиса зависит не столько от работы гуманитарных организаций, сколько от усилий мирового сообщества по устранению его причин.

"Прежде всего, это означает необходимость прекращения какого-либо силового вмешательства, да и любого другого вмешательства, во внутренние дела суверенных государств, прекращение попыток навязывать свои порядки, менять режимы по геополитическим соображениям, полностью игнорируя волю самих народов в тех странах, о которых идёт речь", - заявил Лавров.