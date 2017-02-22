Российские регионы в этом году получат субсидий на 416 млрд

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В этом году на предоставление субсидий регионам предусмотрено 416 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. По его словам, уже подписано свыше 90% соглашений.

Повысить контроль за эффективностью расходования субсидий регионами поручил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

При этом соглашения о представлении поддержки субъектам необходимо заключить до первого марта. Премьер подчеркнул, что получено уже три тысячи подобных обращений документов. На сегодняшний момент 90% из них уже подписали. Остальные министерствам нужно срочно доработать, иначе деньги будут возвращены в Резервный фонд правительства. Из него регионы смогут тоже получить помощь, но на основании совсем других решений. Медведев добавил, что все результаты необходимо будет учесть при формировании федерального бюджета на следующий год.