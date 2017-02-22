В Москве создадут штаб координации программы сноса пятиэтажек

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Определить первые стартовые площадки для строительства домов вместо сносимых "хрущёвок" поручил Сергей Собянин на заседании в рамках уже новой программы. Об этом он сообщил на заседании президиума столичного правительства. Для реализации программы по реновации ветхих пятиэтажек в Москве создадут штаб. И возглавит его лично мэр Москвы.

Заседание президиума правительства Москвы началось с главной социальной темы, волнующей тысячи московских семей, передает "ТВ Центр". Программы переселения жильцов из пятиэтажек старых серий, которые не одно десятилетие ждут новоселья.

"Я вчера встречался с президентом. Он поддержал решение о создании новой программы реновации пятиэтажек. Как вы хорошо знаете, мы снесли по тысяче семисот домов, а предстоит в программу включить около восьми тысяч. Программа более чем в четыре раза масштабная, чем предыдущая. Для её реализации потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов, по сути дела для реализации этой программы активно должны работать все городские комплексы, весь город. Необходимо будет внести специальные поправки в федеральное законодательство. В связи с этим прошу активно включиться в эту работу, вместе с федеральными коллегами подготовить поправки в федеральное законодательство. Это первое. Второе - я прошу в месячный срок подготовить предложения по стартовым площадкам для строительства первых домов. В месячный срок прошу подготовить поправки в городской бюджет и в адресную инвестпрограмму для того, чтобы мы могли реализовать первоочередные шаги по реализации данной задачи", - сказал Сергей Собянин.

Градостроительные решения в течение месяца должны предложить в Москомархитектуры. Там займутся и планировкой будущих микрорайонов. Внесут изменения и в программу капитального ремонта. Для объединения и координации действий в московском правительстве решено создать штаб, который возглавит лично мэр столицы.

"Прошу всех активно работать по реализации данной программы, оказывать содействие друг другу для того, чтобы мы быстрее прошли все формальности и приступили к конкретной реализации программы, конкретному сносу пятиэтажек и переселению граждан, которые ждут этого многие десятилетия", - сказал мэр.

Другой темой заседания стало обсуждение темы госзакупок, осуществленных в прошлом году. Продолжается оснащение профильных классов школ, медицинских учреждений. На лицо - экономия бюджетных средств и прозрачность процедур.

О пище духовной вспомнили, подводя итоги 2016 года. Он всех смыслах стал ударным. Двадцать миллионов человек посетили музеи, рекордным по количеству концертов и показов стал театральный сезон. Становятся популярными и ночные акции. Посмотреть кино, провести ночь в музее или в библиотеке - уже полюбившийся москвичам вид досуга. Ближайшее ночное культурное событие начнется в Москве 26 марта во Всемирный день театра. Зрителей пригласят в закулисье, на подмостки, и сыграют для них отрывки из любимых спектаклей.

Анастасия Мартынова, Юлия Богоманшина. "ТВ Центр", Москва.