В первую неделю марта в Москве будет меньше машин

Теги: Транспорт автомобиль москва

В первую неделю марта в столице будет меньше машин. Это связано с длинными выходными, которые начнутся 23 февраля. Вместе с этим, несмотря на снижение числа транспортных средств, на следующей неделе возможно образование заторов вблизи крупных торговых центров, прогнозируют в ЦОДД.

В Центре организации дорожного движения прогнозируют сокращение числа автомобилей на дорогах Москвы во время предстоящих праздников, а также в начале марта, передает "ТВ Центр".

Специалисты предполагают, что четыре выходных подряд - с четверга по воскресенье - многие предпочтут провести за пределами Москвы, устроив себе отпуск. А те, кто останется в столице, все четыре праздничных дня смогут парковаться бесплатно. Но, конечно, только в разрешенных местах - контроль за соблюдением правил парковки усилится.

Читайте также:

Поезд "Москва" проходит испытания перед запуском в метро

В московском метро готовитя к открытию электродепо Руднёво

В часы пик интервал движения на МЦК сократится до 4 минут

В Москве на маршрут вышел первый отечественный электробус