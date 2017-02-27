Развязку на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы обновят к лету

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Продолжается реконструкция одной из самых закруженных развязок - на пересечении Профсоюзной улицы и Московской Кольцевой. "Клеверные листы" уходят прошлое, им на смену идут направленные съезды - тоннели и эстакады. Обновлённая развязка позволит разделить транспортные потоки, и автомобилисты смогут быстрее проезжать по ней.

Проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы называют сложнейшим в столице. Масштабная стройка завершится уже этим летом, передает "ТВ Центр".

Привычные "клеверные листы" здесь совсем скоро сменят направленные съезды в виде тоннелей и эстакад. Дорожное строительство идет полным ходом. МКАД реконструируют с 39 по 42 километры. Калужское шоссе расширяют до четырех полос движения в обоих направлениях. Для съезда с внутренней стороны московской кольцевой построят подземный тоннель в сторону области длиной почти в километр. Кроме этого, появится эстакада для разворота с внешней стороны кольцевой дороги на внутреннюю. Все эти решения должны улучшить транспортную ситуацию. Строители сообщают, что многие объекты уже почти готовы.

"Сейчас две эстакады, которые расширяют существующий путепровод через МКАД, уже построены. Также ведется строительство тоннеля, закрытая часть под Калужским шоссе уже выполнена. Закрытая часть под МКАД выполнена на 50%. Сейчас ведутся работы с внутренней стороны МКАД", - заявил замдиректора по строительству Алексей Павлов.

Планируется здесь и устройство заездных карманов для общественного транспорта, реконструкция поста ДПС, установка декоративного ограждения. Вдоль территории торговых центров реконструируют боковой проезд. Кругового движения на территории магазинов не будет, как и возможности заезда с Калужского шоссе. Руководство мебельного гипермаркета согласилось профинансировать часть объектов.

"Они будут финансировать часть инфраструктуры с точки зрения подъезда к своему проекту в рамках этой развязки, дополнительные съезды-выезды на МКАД будет финансировать. И мы свою часть, думаю, к лету этого года уже закончим. И развязка на Профсоюзной улице будет полноценно уже построена и будет работать", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ждать осталось недолго. Основные работы уже завершены. Совсем скоро транспортная ситуация в этом районе должна измениться.

Кристина Одиноченко, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".

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