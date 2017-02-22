Зрители "ТВ Центра" собрали больше 4 млн рублей на лечение Лёни Тутукова

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Зрители телеканала "ТВ Центр" собрали более четырех миллионов рублей на лечение шестилетнего Лёни Тутукова, страдающего редкой формой иммунодефицита. Это гораздо больше, чем необходимо на лечение мальчика, поэтому помощь получат и другие дети.

На лечение шестилетнего Лёни Тутукова, которому необходима операция по трансплантации костного мозга, удалось собрать больше 4 миллионов рублей.

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" накануне объявили о сборе средств на лечение мальчика, который страдает редкой формой иммунодефицита. Его организм не в состоянии защититься даже от простых болезней. И единственный шанс выздороветь - это трансплантация костного мозга. Процедура обойдётся в полтора миллиона рублей.

Нашим зрителям удалось собрать гораздо больше денег. А это значит, помощь получат и другие дети. Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.