Избивавшая ученого Брувера сиделка получила 3 года колонии

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Суд подмосковного Чехова вынес приговор 37-летней сиделке Месимбе Аджеляловой, которую обвиняли в избиении советского изобретателя Владимира Брувера. Женщина получила три года колонии общего режима.

Три года колонии общего режима - такое наказание назначил суд подмосковного Чехова Месимбе Аджеляловой - сиделке знаменитого учёного Владимира Брувера. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Молодую уроженку Узбекистана наняли, чтобы ухаживать за 77-летним больным человеком. Семья Владимира Брувера даже не догадывались, каким издевательствам он подвергается. Рассказать о побоях и унижениях он не мог, поскольку страдает болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Родственники, заметив на его теле синяки и кровоподтёки, установили в квартире видеокамеры Как только обо всём узнала полиция, агрессивная сиделка попыталась скрыться, но была задержана. Прокурор просил для неё 3 с половиной года колонии, но суд решил немного смягчить наказание.