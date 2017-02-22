Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Мосфильмовской

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Тверской суд Москвы арестовал студента Вартана Саркисова, который обвиняется в смертельном ДТП на Мосфильмовской улице. Судья Мария Сизинцева во время оглашения материалов дела отметила, что виновник аварии мог быть пьян.

Студент Вартан Саркисов, который насмерть сбил пешехода на автомобиле Porsche Cayenne на западе Москвы, арестован на два месяца. Такое решение принял Тверской суд столицы, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Саркисову меру пресечения в виде содержания под стражей", - заявила судья Мария Сизинцева.

В ходе оглашения материалов дела, судья отметила, что виновник ДТП мог быть пьян. Она привела показания двоих свидетелей, которые общались с Саркисовым непосредственно после аварии. По их словам, поведение товарища можно было назвать неадекватным, также от него пахло алкоголем. Кроме того, согласно результатам экспертизы, в крови Саркисова обнаружен этанол и каннабиноиды. Камеры видеонаблюдения зафиксировали движение автомобиля Саркисова перед аварией со скоростью 145 километров в час.

Трагедия на Мосфильмосвской улице произошла 19 января 2017 года. Porsche Cayenne на огромной скорости насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре", после чего попытался скрыться. Через 500 метров, внедорожник съехал с дороги и врезался в припаркованные автомобили. За рулем находился 26-летний Саркисов. Полицейские задержали его во дворах, недалеко от места аварии. СМИ сообщали, что погибшим оказался 58-летний шеф-повар ресторана Андрей Шестаков.

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