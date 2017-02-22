Биологи из МГУ изобрели "эликсир молодости"

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Учёные из МГУ закончили тестирование вещества, которое называют "эликсиром молодости". Пока исследования провели на мышах, которым новое изобретение - уникальная молекула под названием SkQ1 - удлинило жизнь на 15%. Далее последует работа по созданию препарата для людей. Он будет тормозить старение и продаваться в обычных аптеках.

Старость - это болезнь, которую можно и нужно лечить, уверены ученые-биологи МГУ. В своей лаборатории они создали то, что может стать "эликсиром молодости". Эту субстанцию желтого цвета нужно хранить в темном и холодном месте. А суть его действия сводится к одному - оно побеждает главных провокаторов старения - свободные радикалы. Последние образуются не от плохой экологии или солнечных лучей, как принято ошибочно считать, а производятся самим организмом. И количество их в митохондриях клеток растет с каждым прожитым годом, передает "ТВ Центр".

"Так вот выяснилось, что эти митохондрии - это такая "пятая колонна", потому что они потихонечку часть кислорода превращают не в безвредную воду и CO2, а в очень активные ядовитые вещества -свободные радикалы. Наш проект начался, когда мы придумали вещество, которое с точностью до нанометра залезает внутрь митохондрии и ловит там свободные радикалы, нейтрализует яд прямо в месте образования", - рассказал ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Максим Скулачёв.

Нейтрализует свободные радикалы искусственный антиоксидант SkQ1. Это и есть разработка известного российского академика Владимира Скулачёва. В основе субстанции так называемые "ионы Скулачёва" - "хитрые" молекулы, которые накапливаются только в митохондриях. Вместе с мощным антиоксидантом, полученным из растений, эта пара, как пылесос, выводит из клеток свободные радикалы. Над производством "эликсира молодости" учёные работали больше десяти лет, ведь процесс этот сложный и многоступенчатый.

То, что вечная молодость - это не сказки, а реальность, подтвердили и подопытные грызуны. Те из них, кто получал антиоксидант, к концу эксперимента выглядели явно лучше своих собратьев и прожили дольше на 45 дней, что для мышиной жизни сродни долголетию.

А вот как "эликсир молодости" усваивается человеческим организмом, проверяют с помощью специального аппарата, который по точности не уступает анализаторам допинга в крови.

Сегодня SkQ1 можно найти во многих аптеках в виде крема для лица или глазных капель. Но ученые намерены в течение ближайших лет разработать таблетки для приема внутрь и обещают, что купить "эликсир молодости" сможет любой россиянин.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Сергей Милеев, "ТВ Центр", Москва.