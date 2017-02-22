Масленица в Москве. Куда идти в выходные?

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В Москве продолжается празднование Масленицы. Самый большой приток людей на городских ярмарках ожидают в предстоящие выходные дни. Но для настоящего веселья и будни - не помеха!

То, что в Москве танцуют все, означает одно. Приход Масленицы. На 30 площадках - хороводы, горки, кузницы, передает "ТВ Центр". Пока мастера куют очередной счастливый ключик, народ ест. Блины, разумеется.

Оказывается, список мероприятий на Масленичную неделю передается из уст в уста. Сарафанное радио работает на все 100%. Так что гости из разных городов приезжают в Москву, согласно строгим рекомендациям родителей и друзей.

В масленичных гуляниях участвуют гости из десятков регионов. Кто привез пряники, кто - сувениры. Есть масленица ледяная, есть - соломенная. Стоять целый день за прилавком - никому не в тягость. Продавцы убеждают: наконец-то отдохнём по-человечески!

Впервые во время Масленицы блин может выйти не комом, а кубом. А также лошадью, Эйфелевой башней или безумным котом. Всё, что нарисует рука взрослого или ребенка, на Пушкинской площади тут же печатается на специальном блинном 3D принтере.

Дети не то, что в восторге - в полном замешательстве от происходящего. Забывают обо всех гаджетах. Какие селфи, когда тут рождается новая московская легенда: кого на Масленице нарисуешь, а потом съешь, того в реальности и получишь. Иначе эти юные дизайнеры - Маша и Андрюша - так долго не ждали бы - своего блинного кота.

На ВДНХ тем временем продолжается кулинарная битва. В схватке за покупателя, похоже, все съедобные средства хороши. Против блинов с грибами, селедкой и огурцами выступают шарики иноземные - с морскими гадами.

До рукопашной пока не дошло, народ одинаково хорошо разбирает все лакомства. А русские красавицы-продавщицы, от которых глаз не оторвать, ждут главного - завтра здесь появится большой сеновал. Биться за него смогут все желающие. Главное, не забыть повод праздника. Впрочем, его тут же напомнят.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Александра Сергомасова, Дина Самохина, "ТВ Центр", Москва.

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