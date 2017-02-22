Оркестр Преображенского полка выступил в московском метро
Духовой оркестр 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка выступает в среду на станции метро "Комсомольская".
На станции метро "Комсомольская" в среду выступает духовой оркестр 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Один из самых знаменитых военных музыкальных коллективов даёт этот концерт в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня" и в честь Дня защитника Отчества. С этим праздником музыканты поздравили пассажиров перед началом своего выступления.
Первым произведением, которое исполнил ансамбль, стала знаменитая песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа". Ещё одной популярной песне - "Катюша"- с удовольствием подпевали зрители, даже самые юные. В программу концерта включили и джазовые композиции.