Оркестр Преображенского полка‍ выступил в московском метро

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Духовой оркестр 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка выступает в среду на станции метро "Комсомольская".

На станции метро "Комсомольская" в среду выступает духовой оркестр 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Один из самых знаменитых военных музыкальных коллективов даёт этот концерт в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня" и в честь Дня защитника Отчества. С этим праздником музыканты поздравили пассажиров перед началом своего выступления.

Первым произведением, которое исполнил ансамбль, стала знаменитая песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа". Ещё одной популярной песне - "Катюша"- с удовольствием подпевали зрители, даже самые юные. В программу концерта включили и джазовые композиции.