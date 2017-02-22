Шойгу сообщил о строительстве Рейхстага в парке "Патриот"

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке будет построен макет Рейхстага. По его словам, здание предназначено для обучения юнармейцев штурму конкретных объектов.

Министерство обороны строит в подмосковном парке "Патриот" макет Рейхстага. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.

"Мы в парке Патриот строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - сказал он.

Военно-патриотическое движение "Юнармия" создано по инициативе Минобороны России. В его состав могут вступить любые школьники, военно-патриотические организации, клубы или поисковые отряды. Как сообщается на сайте Министерства обороны, в свободное от учебы время юнармейцы будут вести "работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи".

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