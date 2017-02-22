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Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья. Документ был одобрен Советом Федерации 15 февраля. Закон вступил в силу со дня опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов России. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, бесплатная приватизация жилья для россиян становится бессрочной. Из закона исключено положение об окончании срока приватизации 1 марта 2017 года.

Закон был принят Государственной Думой 10 февраля и одобрен Советом Федерации 15 февраля. Согласно документу, приватизация будет доступна для всех категорий граждан.

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