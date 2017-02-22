Культура стала мощным драйвером развития Москвы

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Музеи Москвы в прошлом году посетили 20 миллионов человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Культурные учреждения Москвы в прошлом году посетили около 64 миллионов раз. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает TVC.RU.



"В прошлом году общая аудитория только наших городских учреждений составила 64 миллиона посещений, то есть даже если мы будем брать в расчет туристов, гостей, то это где-то по три-четыре посещения на каждого жителя города", - сказал он.



Кибовский добавил, что по данным социологических исследований, почти треть москвичей являются активными, постоянными посетителями музеев, театров, концертных залов в городе. По его словам, в прошлом году посещаемость городских музеев выросла на 300 тысяч человек. Городские музеи посетили 20 миллионов человек.