Ученые: ожирение у детей зависит от генов родителей

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Ученые из Великобритании установили зависимость ожирения детей от генетики их родителей. В исследовании принимали участие около 100 тысяч человек. Эксперты считают, что эти данные могут быть использованы в борьбе против ожирения во всем мире.

Британские ученые доказали, что ожирение у детей на 35-40 процентов зависит от генетики их родителей. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на Nation News.

Около 100 тысяч человек из разных стран мира принимали участие в данном исследовании. По его итогам эксперты установили, что у родителей, страдающих избыточным весом, дети в два раза сильнее подвержены полноте.

По мнению ученых, результаты этого исследования могут быть использованы в борьбе против ожирения во всем мире.

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