Программист из Саранска зарубил друга за критику видеокарт NVidia

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Саранский программист убил своего коллегу ножом из-за спора, какой графический процессор лучше – от NVidia или AMD. Конфликт произошел на фоне потребления спиртных напитков по случаю Дня программиста в середине сентября.

31-летний Александр Трофимов, работающий программистом в столице Мордовии, осужден на 9,5 лет колонии строгого режима за убийство своего 37-летнего приятеля Евгения Люлина. Об этом пишет "МИР 24".

По данным следствия, мужчины повздорили в середине сентября, выясняя достоинства графических процессоров AMD и NVidia. При этом они выпивали. В ходе ссоры Трофимов нанес Люлину удар топором по голове, после чего изрезал ножом.

Убийца пытался скрыть преступление и спрятал тело своего приятеля в безлюдном месте за городом. Однако полиция быстро вышла на след Трофимова. В содеянном он сразу признался.