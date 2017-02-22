Около 10 тысяч националистов собрались у стен Рады в Киеве

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В Киеве завершился Марш национального достоинства, в котором приняли участие около 10 тысяч националистов. Они прошли по центральным улицам города, а затем подошли к зданию Верховной Рады. Там активисты выдвинули ряд требований, после чего, разошлись.

Около десяти тысяч активистов запрещенных в России объединений украинских националистических организаций "Правый сектор" и "Свобода", вышли на Марш национального достоинства в Киеве. Об этом пишет "Ридус".

Они шли по центральным улицам города и жгли дымовые шашки, после чего двинулись к зданию Верховной Рады. По окончании митинга демонстранты потребовали принять закон об "оккупированных территориях", а также законодательно закрепить торговую блокаду Донбасса. Кроме того, националисты потребовали провести перевыборы в парламент и назначить новый состав Центризбиркома.

По данным организаторов, в митинге приняло участие около 20 тысяч человек, однако в полиции заявили о семи тысячах активистов.