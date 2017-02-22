Виталия Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище

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В Министерстве иностранных дел сообщили, что похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина состоятся 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы. Церемония прощания с дипломатом пройдет в тот же день в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Похороны назначены на 13:00 на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что церемония прощания пройдет в этот же день в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в 10:30.

Виталий Чуркин умер в понедельник 20 февраля. Во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более десяти лет, скончался в своем рабочем кабинете.

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