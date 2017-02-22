На берегу Москвы-реки обнаружено тело пенсионерки

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Тело пожилой женщины обнаружено на берегу Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Причина смерти пенсионерки не уточняется. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

На берегу Москвы-реки на юге столицы обнаружено тело пожилой женщины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В районе Москворечье-Сабурово в 3 метрах от Москвы-реки обнаружен труп пожилой женщины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице подтвердили факт обнаружения тела пенсионерки. Причина смерти не уточняется. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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