Глава ДНР отверг идею проведения нового референдума

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Глава ДНР Александр Захарченко отказался от идеи Виктора Януковича провести еще один референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений. По его словам, единственный законный плебисцит прошел в 2014 году.