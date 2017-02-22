Глава ДНР отверг идею проведения нового референдума
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Глава ДНР Александр Захарченко отказался от идеи Виктора Януковича провести еще один референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений. По его словам, единственный законный плебисцит прошел в 2014 году.
Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко прокомментировал предложение бывшего президента Украины Виктора Януковича о проведении референдума о статусе Донбасса в случае отказа Киева от выполнения минских соглашений, передает "Интерфакс".
"Единственный законный референдум, который прошел в Донбассе, это референдум 2014 года, и о других не может быть речи", - заявил Захарченко.