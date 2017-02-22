15:37, 22 февраля 2017

Глава ДНР отверг идею проведения нового референдума

Теги:  Украина  янукович  донбасс

Глава ДНР Александр Захарченко отказался от идеи Виктора Януковича провести еще один референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений. По его словам, единственный законный плебисцит прошел в 2014 году.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко прокомментировал предложение бывшего президента Украины Виктора Януковича о проведении референдума о статусе Донбасса в случае отказа Киева от выполнения минских соглашений, передает "Интерфакс".

"Единственный законный референдум, который прошел в Донбассе, это референдум 2014 года, и о других не может быть речи", - заявил Захарченко.

Новости по теме Украинский кризис

Другие новости

В других СМИ