В Кремле рассказали о "наметках" по встрече Путина и Трампа

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом с американской стороной не обсуждался. Однако, по его словам, у Москвы и, вероятно, у Вашингтона есть определенные наметки по этому поводу.

Вопрос встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на дипломатическом уровне не обсуждался. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

"Какие-то наметки есть у нас и, наверное, у американской стороны, но между собой мы еще пока это не обсуждали", - сказал он.

Ушаков также прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что США готовы сотрудничать с Россией в сфере развития экономики и борьбы с терроризмом. По словам представителя Кремля, обе эти темы обсуждались в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, однако более детальных дискуссий по этому поводу не было.

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