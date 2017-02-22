Собянин утвердил матпомощь ветеранам к Дню Победы

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить материальную помощь ветеранам войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в своем официальном микроблоге Twitter.

Сергей Собянин поручил выделить материальную помощь ветеранам войны ко Дню Победы и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС к 26 апреля.

"Распорядился выделить материальную помощь ветеранам войны - ко Дню Победы и ликвидаторам аварии на ЧАЭС - к очередной годовщине, 26 апреля", - написал мэр в Twitter.

Ожидаемая численность москвичей-получателей единовременной материальной помощи ко Дню Победы в 2017 году – 184753 человека.

Также единовременную выплату получат в общей сложности примерно 16 тысяч москвичей – участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.