Собянин утвердил матпомощь ветеранам к Дню Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить материальную помощь ветеранам войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в своем официальном микроблоге Twitter.
Сергей Собянин поручил выделить материальную помощь ветеранам войны ко Дню Победы и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС к 26 апреля.
"Распорядился выделить материальную помощь ветеранам войны - ко Дню Победы и ликвидаторам аварии на ЧАЭС - к очередной годовщине, 26 апреля", - написал мэр в Twitter.
Ожидаемая численность москвичей-получателей единовременной материальной помощи ко Дню Победы в 2017 году – 184753 человека.
Также единовременную выплату получат в общей сложности примерно 16 тысяч москвичей – участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.
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