Путин в июле посетит саммит G20 в Гамбурге
Российский президент Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге. Мероприятие состоится с 7 по 8 июля.
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "участие в саммите "двадцатки" предусматривается на уровне президента", передает ТАСС.
Мероприятие состоится с 7 по 8 июля.
Ранее Ушаков заявил, что у Москвы и Вашингтона есть "наметки" по поводу возможной встречи Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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