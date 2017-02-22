Путин в июле посетит саммит G20 в Гамбурге

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Российский президент Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге. Мероприятие состоится с 7 по 8 июля.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "участие в саммите "двадцатки" предусматривается на уровне президента", передает ТАСС.

Мероприятие состоится с 7 по 8 июля.

Ранее Ушаков заявил, что у Москвы и Вашингтона есть "наметки" по поводу возможной встречи Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

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