В Москве задержана женщина, бросившая новорожденного на улице

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Столичные полицейские задержали женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка на внешнем подоконнике на Ленинском проспекте. Матерью младенца оказалась 34-летняя приезжая из Средней Азии. Против женщины возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

Полицейские задержали мать новорожденного ребенка, найденного 12 февраля на внешнем подоконнике дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя приезжая из Средней Азии", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили, что задержанная является матерью младенца, который был умышленно оставлен ею на уличном подоконнике. Против женщины возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

12 февраля ребенка нашла женщина. Она сообщила в полицию о своей находке, после чего на Ленинский проспект выехала полиция. Ребенок азиатской внешности, на вид ему от семи до десяти дней, был завернут в синюю пеленку-конверт. Позже младенца госпитализировали в одну из городских больниц.

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