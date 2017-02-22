Порошенко заявил об угрозе военного вторжения со стороны России

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Украина наращивает мощь вооруженных сил, чтобы привести их к стандартам НАТО. С таким заявлением выступил в среду президент страны Петр Порошенко, подчеркнув, что модернизация армии позволит противостоять главной угрозе - агрессии со стороны России. Пока украинский лидер обвиняет во всех бедах Москву, в стране растет число недовольных его политикой.

По оценкам организаторов, марш национального достоинства собрал в Киеве порядка семи тысяч участников. Для шествия и последующего митинга у стен Верховной рады были перекрыты дороги в центре украинской столицы. Основной состав шествия - это политические силы "Свобода", запрещенный в России "Правый сектор" и "Национальный корпус". То есть довольно радикальные представители украинской политики, передает "ТВ Центр".

Мероприятие, с точки зрения правоохранительных органов, прошло идеально. Нарушений общественного порядка зафиксировано практически не было. Это если не считать нескольких зажженных файеров. Куда опасней были речи с трибуны: люди стояли на Майдане, но за три года эти идеи Майдана воплощения в жизнь так и не нашли. Власть должна это понять. После митинга уже в самой Верховной раде нардеп Андрей Билецкий - лидер национального корпуса – добавил: Украина должна разорвать дипотношения с Россией, понизить коммунальные тарифы, отказаться от приватизации. Все должно быть выполнено беспрекословно.

"В конце концов, мы добьемся реального механизма импичмента президенту. Мы, украинские националисты, объединены и решительны как никогда. И я вам обещаю, что если вы вздумаете выполнить, у нас хватит смелости и силы распустить всю Верховную раду", - отметил Билецкий.

Практически одновременно с этим глава СБУ и генеральный прокурор начали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности России к внутриукраинским проблемам. Якобы российские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в стране и готовят в Киеве третий Майдан.

"Они начали финансировать политическую активность внутри нашей страны. Они действуют либо напрямую, либо через наших граждан. Одной из целей, которую они ставят, это скрытая федерализация", - рассказал глава СБУ Василий Грицак.

СБУ отчиталось, что задержали террориста, который якобы планировал устроить стрельбу на Майдане. Ещё опубликовали записи, назвав их телефонными переговорами украинской оппозиции с представителем российских спецслужб.

Если верить СБУ, то получается, что все радикальные политические силы Украины, которые маршируют в эти дни по Киеву, это все проекты Кремля. Один из лидеров прошедшего майдана Олег Тягнибок со сцены в среду сказал: "Фактически сегодняшний день – завершение Майдана. Но не день завершения революции. Революция - это не только стояние на Майдане и противостояние власти. Революция - это изменение системы власти".

Так совпало, что и выступление президента Украины перед силовиками шло параллельно с брифингом СБУ и митингом националистов. Посыл у президента был традиционным. Сохраняется угроза вторжения российской армии. Но армия украинская этого не допустит.

"Враг заметил позитивные изменения в Вооруженных силах Украины. Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилий по внутренней дестабилизации. Фронт не по зубам, значит, ломают голову, чего бы сделать такого, чтобы взорвалось в тылу. И не просто думают, а действуют. И не сами, а с помощью пятой колонны", - отметил Порошенко.

Судя по всему, киевское правительство делает все возможное, чтобы не допустить восстания радикалов, которых на фоне экономического кризиса народ может поддержать. Главный враг - это Россия, уверяет Порошенко. Она хочет напасть на Украину уже не только через Донецкую и Луганскую области. Но и через Приднестровье, Крым и даже Белоруссию и страны Прибалтики.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".