Шойгу объявил о создании войск информационных операций

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Глава Минобороны Сергей Шойгу во время выступления в Госдуме заявил, что в ВС России созданы войска информационных операций. Эти войска, в частности, способны решать проблемы кибератак и защищать "интересы национальной обороны".

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах страны созданы войска информационных операций.

"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее", - сказал глава Минобороны, выступая в Госдуме. Так он ответил на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой, передает "Интерфакс".

"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - подчеркнул Шойгу.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, войска информационных операций созданы, прежде всего, "для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере". Также такие войска способны решать проблемы кибератак.

10 января глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что кибервойск нет в структуре Вооруженных сил России. По его словам, в случае вооруженного конфликта, российская система управления войсками может подвергнуться опасности и попыткам выведения из строя.

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