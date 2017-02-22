СМИ сообщили о мужчине, захватившем дом на Арбате
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Полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы ворвался в здание на Арбате в Москве. СМИ узнали, что неизвестный атаковал йога-центр и грозится расстрелять там людей. В этом доме находится салон телеведущей Ксении Бородиной.
Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в здание, которое расположено на Арбате в центре Москвы. По данным портала Life, неизвестный атаковал йога-центр и грозится расстрелять посетителей.
Московская полиция проверяет эту информацию, передает ТАСС. Там отметили, что инцидент мог произойти в здании по адресу улица Арбат, дом 12 строение 1.
В этом доме расположен салон известной телеведущей Ксении Бородиной.