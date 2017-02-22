17:32, 22 февраля 2017

СМИ сообщили о мужчине, захватившем дом на Арбате

Теги:  стрельба  Происшествие  москва

Полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы ворвался в здание на Арбате в Москве. СМИ узнали, что неизвестный атаковал йога-центр и грозится расстрелять там людей. В этом доме находится салон телеведущей Ксении Бородиной.

Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в здание, которое расположено на Арбате в центре Москвы. По данным портала Life, неизвестный атаковал йога-центр и грозится расстрелять посетителей.

Московская полиция проверяет эту информацию, передает ТАСС. Там отметили, что инцидент мог произойти в здании по адресу улица Арбат, дом 12 строение 1.

В этом доме расположен салон известной телеведущей Ксении Бородиной.

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