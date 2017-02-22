СМИ сообщили о мужчине, захватившем дом на Арбате

Теги: стрельба Происшествие москва

Полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы ворвался в здание на Арбате в Москве. СМИ узнали, что неизвестный атаковал йога-центр и грозится расстрелять там людей. В этом доме находится салон телеведущей Ксении Бородиной.