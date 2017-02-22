В МВД опровергли сообщения о захвате здания на Арбате

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В ГУ МВД России по Москве опровергли информацию о захвате заложников в здании на Арбате. Там подчеркнули, что имел место простой конфликт между руководством организации и посетителем. Все участники инцидента будут доставлены в территориальное ОМВД.

В здании на Арбате произошел конфликт между посетителем и руководством организации, заявили в ГУ МВД России по Москве. О захвате заложников речи не идет, передает ТАСС.

В ходе конфликта руководству организации пришлось вызывать охрану. В свою очередь, мужчина, участвовавший в споре, позвонил в полицию. Все участники инцидента будут доставлены в территориальное ОМВД. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный мужчина с пистолетом якобы атаковал йога-центр на Арбате где грозится расстрелять людей. В этом же здании находится салон телеведущей Ксении Бородиной.