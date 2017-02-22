Из США в Москву депортирован экс-замглавы администрации Сыктывкара

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В Россию из Соединенных Штатов депортировали экс-замглавы администрации города Сыктывкар. Сергей Лученков обвиняется в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Он скрылся после того, как правоохранительные органы отпустили его под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Из США в Москву депортировали экс-заместителя главы администрации города Сыктывкар Сергея Лученкова, обвиняемого в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что в 2006 году фигурант, занимая должность заместителя главы администрации города Сыктывкар, использовал свое служебное положение, являясь председателем конкурсной комиссии, а также курируя работу отдела муниципального заказа, получил взятку в размере 10 миллионов рублей", - приводит слова Волк сайт министерства.

По ее словам, в отношении Лученкова было возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД отметила, что ему удалось скрыться после того, как правоохранительные органы отпустили его под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Позднее Лученков был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

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