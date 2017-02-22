Facebook заблокировал страницу советника Путина по интернету

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Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил, что его страница в Facebook оказалась заблокирована. По словам чиновника, администрация ресурса могла принять такое решение после жалоб со стороны блогера Сталика Ханкишиева.

Страница в соцсети Facebook, принадлежащая советнику президента России по вопросам развития интернета Герману Клименко, оказалась заблокирована. Об этом сообщил сам чиновник на своей странице во "ВКонтакте".

В уведомлении говорится, что учетная запись заблокирована на три дня. Также там утверждается, что страница может быть заблокирована бессрочно в случае, если пользователь продолжит публикацию материалов, которые нарушают "чьи-либо права или законы".

Как отметил сам Клименко, страницу могли заблокировать из-за некого "Сталика". "Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня и перехожу во ВКонтакт", - написал советник Владимира Путина.

В скриншотах, которые опубликовал Клименко, говорится, что речь идет о блогере Сталике Ханкишиеве. В сообщении от администрации соцсети отмечается, что блокировка аккаунта произошла после того, как там получили "сообщение от третьего лица, что эти материалы нарушают их авторские права".