В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на врачей поликлиники

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Росгвардия задержала мужчину, устроившего дебош в столичной поликлинике. Он угрожал ножом врачам и посетителям медучреждения. В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на персонал и посетителей поликлиники на севере Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал "тревога" с охраняемой поликлиники №157, расположенной на улице Юннатов. Прибыв на место вызова, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали подозреваемого, который угрожал ножом посетителям и персоналу поликлиники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина был невменяем и вел себя агрессивно, размахивая ногами. Затем подозреваемый был обезоружен и задержан. Им оказался 52-летний уроженец Чувашии. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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