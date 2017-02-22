"Зенит-Арену" передадут оргкомитету для проведения Кубка конфедераций в мае

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В среду в Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие - на построенном к предстоящему чемпионату мира по футболу суперсовременном стадионе "Зенит-Арена" прошло первое крупное мероприятие - концерт рок-музыки. Оно стало своего рода проверкой того, насколько инфраструктура стадиона готова к приему десятков тысяч зрителей, которые будут собираться на его трибунах во время футбольных матчей.

От метро до входа на стадион - больше двух километров пешком. Главная аллея от начала до конца заполнена людьми. В среду на новой арене масштабное событие - бесплатный концерт с участием популярных рок-музыкантов, передает "ТВ Центр".

Многие пришли сюда за несколько часов до начала концерта - ведь люди хотели не только послушать любимую музыку, но внимательно, без спешки, осмотреть здесь все - и кресла, и уникальную раздвижную крышу.

Чтобы попасть сюда, горожане ждали много лет. Семья Савельевых пришла вдесятером, вместе с пожилыми родителями, которые помнят, какой стадион на Крестовском острове стоял в советские годы.

Рок-фестиваль - это не только подарок горожанам, но и своеобразный "отчетный концерт" для всех служб этого сложного комплекса. В первую очередь, в среду проверяли, насколько оперативно работают системы безопасности и волонтеры при большом скоплении людей.

Система пропуска на стадион такая же, как в аэропорту. Сквозь рамку нельзя пронести даже маникюрные ножницы. Пока люди выворачивают карманы, полупустую арену внимательно изучают организаторы будущих мероприятий. Итальянский дирижер, пианист, Фабио Мастранджело задумал провести на стадионе концерт классической музыки.

Тестовые мероприятия на стадионе идут почти каждый день, "зрительская" нагрузка постепенно увеличивается. Недавно здесь проводили мотошоу, которое посмотрело десять тысяч человек. В среду на трибуны пригласили втрое раз больше.

Максимальная вместимость петербургской "Санкт-Петербург-Арены" - 67 тысяч 800 зрителей. Это значительно больше, чем требования ФИФА к площадкам, где проводятся футбольные матчи уровня Мундиаля. В этом году в Петербурге должны пройти четыре матча Кубка Конфедераций, включая его открытие и финал, а также 7 матчей чемпионата мира по футболу-2018, включая матч за третье место. В 2020 году здесь пройдут матчи чемпионаты Европы с участием сборной России. Очередная проверка специалистов ФИФА запланирована на 27 февраля, следующая комиссия приедет в марте. К 17 мая стадион передадут в ведение оргкомитета всемирной футбольной ассоциации, чтобы начать подготовку к первым футбольным матчам.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.