19:52, 22 февраля 2017

Полиция арестовала мужчину, принесшего взрывчатку в ТЦ у Парижа

Теги:  франция  париж  бомба  Происшествие

Полиция арестовала человека, который принес в торговый центр "Велизи-2" в пригороде Парижа скороварки со взрывчатым веществом. Посетители и сотрудники ТЦ эвакуированы.

Французская полиция эвакуировала людей из торгового центра "Велизи-2" в пригороде Парижа. Там были обнаружены две скороварки со взрывчатым веществом, сообщается в микроблоге в Twitter News Executive.

Там отмечают, что полиция арестовала человека, который принес эти скороварки в ТЦ.

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