Полиция арестовала мужчину, принесшего взрывчатку в ТЦ у Парижа

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Полиция арестовала человека, который принес в торговый центр "Велизи-2" в пригороде Парижа скороварки со взрывчатым веществом. Посетители и сотрудники ТЦ эвакуированы.

Французская полиция эвакуировала людей из торгового центра "Велизи-2" в пригороде Парижа. Там были обнаружены две скороварки со взрывчатым веществом, сообщается в микроблоге в Twitter News Executive.

MORE: Police arrested and questioned the man who put the pressure cooker at the #Velizy shopping mall in Vélizy-Villacoublay near #Paris. — News_Executive (@News_Executive) 22 февраля 2017 г.

Там отмечают, что полиция арестовала человека, который принес эти скороварки в ТЦ.